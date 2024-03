Proszowice. Pierwsze takie urządzenie w mieście. Defibrylator będzie ogólnodostępny

Centrum Rehabilitacji Fundacji "Razem dla Życia" mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 63A w Proszowicach. Defibrylator został zamontowany na klatce schodowej budynku. To urządzenie stosowane u pacjentów z zatrzymaniem krążenia.

- Zamontowaliśmy go dla bezpieczeństwa naszych pacjentów oraz wszystkich mieszkańców miasta – deklaruje Sebastian Jałocha, który fundację założył i prowadzi wspólnie z żoną Katarzyną.

Lokalizacja urządzenia wewnątrz obiektu zapewnia swobodny dostęp do niego w czasie pracy fundacji. Jej właściciele zapewniają jednak, że poza godzinami pracy, są oni w stanie na wezwanie telefonicznie szybko pojawić się na miejscu.

- Zakupiliśmy defibrylator również po to, aby dać pewien impuls. Naszym zdaniem tego typu urządzenia, które służą przecież do ratowania ludzkiego życia, powinny znajdować się co najmniej w kilku miejscach na terenie miasta. Mamy nadzieję, że inni pójdą za naszym przykładem – dodaje Sebastian Jałocha.