Proszowice. Policjanci zatrzymali internetowego oszusta

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Busku Zdroju. Wpadł w jednej z miejscowości powiatu jędrzejowskiego i został osadzony w zakładzie karnym.

Zatrzymany to mieszkaniec powiatu proszowickiego. Jest podejrzany o dokonanie około 50 różnych przestępstw, głównie oszustw internetowych. Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna oferował w sieci towary do sprzedania, ale przedmioty, za które zapłacono, nie docierały do nabywców.