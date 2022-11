Proszowice. Polska niepodległość, ukraińskie życzenia

Wkrótce po napaści Rosji na Ukrainę do Proszowic trafili liczni uchodźcy, głównie kobiety i dzieci. Największa grupa została zakwaterowana na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie mieszkają do dzisiaj. Przez osiem miesięcy stali się elementem lokalnej społeczności. Można ich spotkać na ulicach, obiektach sportowych, w sklepach i w szkołach. Obchody święta narodowego stały się dla nich okazją, do podziękowania za gościnne przyjęcie.

- Nasi mężczyźni zostali w Ukrainie, by walczyć. My słyszeliśmy przerażający huk i widzieliśmy burzone domy. W Proszowicach znaleźliśmy schronienie i życzliwych ludzi, za co serdecznie dziękujemy całej społeczności miasta i regionu. W dniach naszej tragedii staliście się nam szczególnie bliskim narodem – mówi Viktoria Czerredniczenko z Połtawy, która przyjechała do Polski z dwoma córkami.