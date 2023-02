Proszowice. Poranny wypadek na rondzie. Poszkodowany kierowca Aleksander Gąciarz

W piątek wczesnym rankiem doszło do wypadku na skrzyżowaniu (rondzie) ulicy Brodzińskiego z obwodnicą Proszowic. Kierowca samochodu dostawczego rozwożący chleb, uderzył w konstrukcję ronda, a następnie pojazd wpadł do rowu. Kierujący, mieszkaniec powiatu krakowskiego, z obrażeniami ciała (m. in. złamania) został przetransportowany do szpitala. Policja nie wyklucza, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy.