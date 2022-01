Proszowice. Powiat z budżetem na 2022 rok. Polski Ład na drogi

Przyjęciu uchwały budżetowej nie towarzyszyły większe emocje i polemiki. Dochody powiatu zostały zaplanowane na poziomie niespełna 52 mln zł, wydatki wyniosą 63 miliony. Deficyt budżetowy zostanie pokryty m. in. z kredytu długoterminowego wysokości 1,2 mln, który będzie wykorzystany na zapewnienie wkładu własnego do inwestycji oświatowych i drogowych. Na te ostatnie samorząd powiatowy zamierza wydać kwotę 3,2 mln zł (m. in. droga Hebdów – Bobin), ale należy do tego jeszcze doliczyć 1,5 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na liście jest pięć pozycji, w tym cztery modernizacje dróg i przebudowa przepustu w Nadzowie). Starosta Krystian Hytroś zapowiedział, że powiat zamierza wnioskować do programu „Polski Ład” o środki na trzy inwestycje drogowe. Nie podano jednak jeszcze, o które drogi konkretnie chodzi. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w tym miesiącu.