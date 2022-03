Proszowice. Powiatowy magazyn pomocy dla Ukrainy tylko na telefon

Przez kilka pierwszych dni po otwarciu, magazyn ulokowany na placu targowym przy ulicy Brodzińskiego był czynny przez siedem dni w tygodniu od godz. 8 do 20. Teraz zasady jego funkcjonowania uległy zmianie. Po pierwszej fali entuzjazmu, gdy mnóstwo osób pojawiało się w magazynie, w tej chwili to zainteresowanie osłabło.

- Uznaliśmy, że w tej sytuacji nie ma sensu przez wiele godzin trzymać na miejscu kilku osób – mówi odpowiedzialny za funkcjonowanie magazynu Zbigniew Kacała.

W tej chwili osoby, które chcą przekazać dary do magazynu, powinny wcześniej skontaktować się z koordynatorem (nr tel. 606 707 216) i umówić na przekazanie artykułów o konkretnej godzinie. Najbardziej potrzebne są konserwy, sucha żywność, olej, mąka, woda, soki, słodycze, proszki, kapsułki i płyny do prania, płyny do płukania tkanin, podpaski, tampony, nowa bielizna damska, męska i dziecięca, pościel (poszewki, poszwy), prześcieradła, poduszki, kołdry, śpiwory, koce.