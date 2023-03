Proszowice. Powtórka z „ginekologicznego” przetargu. Warunek: przejęcie personelu

Ogłoszenie o przetargu jest konsekwencją decyzji, która zapadła na piątkowej sesji Rady Powiatu. Radni, stosunkiem głosów 8 do 7 (przy jednym wstrzymującym), wyrazili wówczas zgodę na dzierżawę pomieszczeń oddziału na okres pięciu lat. Przypomnijmy, że do pierwszego przetargu, w którym okres dzierżawy wynosił trzy lata, nie zgłosił się żaden oferent.

Sprawa wywołała na sesji ogromne emocje, które przeniosły się następnie do mediów społecznościowych. Obecni na sesji pracownicy oddziału zwracali uwagę, że nikt nie pomyślał o tym, by w razie przejęcia oddziału przez podmiot zewnętrzny, dać im jednocześnie gwarancje dalszego zatrudnienia. Obawy dotyczyły też faktu, że dzierżawca może w wynajętych pomieszczeniach prowadzić działalność inną, niż to miało miejsce dotychczas.

W opublikowanym w poniedziałek ogłoszeniu znalazły się dwa istotne z tego punktu widzenia fragmenty. Pierwszy z nich mówi: