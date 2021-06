Proszowice. Pracownicy pogotowia ratunkowego skarzą się na fatalne warunki pracy [ZDJĘCIA]

Zdaniem ratowników, którzy do nas napisali, warunki panujące w pomieszczeniach pogotowia, pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Nasi anonimowi rozmówcy mówią, że są traktowani po macoszemu.

Pracownicy pogotowia ratunkowego proszowickiego szpitala zajmują sąsiadujące z garażami pomieszczenia, w budynku zlokalizowanym po lewej stronie od głównego wejścia do szpitala. W tej chwili ze względu na stan epidemii, jest to miejsce przeznaczone dla załóg ambulansów z tzw. systemu ratownictwa medycznego. Ich wyjazdami zawiaduje centrala, zlokalizowana w krakowskim szpitalu im. Łazarza. Kierowcy karetek transportowych zostali umieszczeni w innym miejscu, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa.

Zdjęcia, jakie otrzymaliśmy, rzeczywiście pokazują, że pomieszczenia dla personelu pogotowia wymagają pilnego remontu. Glazura na ścianach sanitariatów pamięta z pewnością czasy głębokiego Peerelu. Podobnie jest z farbą na ścianach, czy częścią wyposażenia łazienki i kuchni.

- Jedyne prace remontowe, jakie wykonano u nas w ostatnich latach, to była wymiana instalacji elektrycznej. Było to konieczne, aby dopasować ja do obecnych wymogów. Ale to było wszystko – mówi jeden z pracowników. Pamiątką po tej wymianie jest zatarta, ale nie pomalowana, zaprawa w miejscach wymiany kabli.

Część sprzętów nieco nowszych, to efekt własnej inicjatywy pracowników. - Część rzeczy albo sami kupiliśmy, składając się na nie, albo ktoś coś przyniósł z domu – słyszymy. Pracownicy twierdzą też, że osoby kierujące pogotowiem na przestrzeni ostatnich lat nie miały na tyle determinacji, by przekonać dyrekcję placówki do zmodernizowania pomieszczeń pogotowia.