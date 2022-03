Proszowice. Przedłuża się ogłoszenie przetargu na parkingi

Inwestycja na pierwszy rzut oka wydawała się lekka, łatwa, przyjemna i przede wszystkim potrzebna. Lekka, bo gmina zdobyła na zadanie unijne dofinansowanie. Przyjemna, bo dysponowała potrzebnym gruntem. Łatwa, gdyż budowa parkingów – nawet na terenie podmokłym - nie wydaje się nadto skomplikowana technologicznie. A potrzebna, bo po wprowadzeniu w mieście strefy płatnego parkowania aż prosi się, by osoby jadące do pracy do Krakowa i przesiadające się w Proszowicach do busa z prywatnego samochodu, mogły go pozostawić na cały dzień bez ponoszenia dodatkowych opłat lub zajmowania miejsc postojowych na ulicach.

Tymczasem budowie parkingów zaczyna rosnąć broda. Pierwszy przetarg na ich wykonanie został rozstrzygnięty jeszcze w marcu 2020 roku. W rejonie skrzyżowań obwodnicy miasta z ulicami Kościuszki i Brodzińskiego miały powstać dwa parkingi na kilkadziesiąt samochodów. Prace projektowe trwały długo, bo pierwsi pracownicy na placu budowy pojawili się dopiero w drugiej połowie roku ubiegłego. Od rozstrzygnięcia przetargu minęło zatem półtora roku, co tłumaczono m. in pandemią...