Proszowice. Przedłuża się rewitalizacja Domu Kultury. Nie będzie koncertu dla WOŚP

W tymczasowej siedzibie jest przede wszystkim o wiele mniej miejsca niż w Domu Kultury. Z tego powodu może się tu odbywać tylko część prowadzonych zwyczajowo zajęć (choreografia, zajęcia przyrodnicze), część odbywa się w sali wynajmowanej w położonej niedaleko Szkole Podstawowej nr 1 (balet), z części trzeba było zrezygnować. Rodzice skarżą się przy tym, że w głównej sali wykorzystywanej do zajęć jest bardzo zimno.

- Ja też odczuwam w związku z tą sytuacją duży dyskomfort i rozumiem rodziców. Staramy się dogrzewać salę na ile to możliwe, ale to nie zawsze pomaga. Dlatego nie ukrywam, że nie możemy się już doczekać powrotu do naszej siedziby – przyznaje kierująca CKiW Danuta Bucka.