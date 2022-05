Proszowice. Przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic 3 Maja i Reja unieważniony

Chęć wykonania inwestycji wyraziła tylko firma Drogbud z Piotrkowic Małych, która zaproponowała cenę 764 tysiące złotych. Tymczasem gmina w swoim budżecie założyła, że może na ten cel wydać niespełna 565 tysięcy. Różnica blisko 200 tysięcy złotych okazała się nie do zaakceptowania, stąd decyzja o unieważnieniu postępowania. Przetarg w najbliższym czasie powinien zostać ogłoszony ponownie.

Skrzyżowanie ulic Reja i 3 Maja to jeden z najbardziej ruchliwych punktów w mieście. Włączenie się do ruchu z podporządkowanej ulicy Reja często zabiera kierowcom bardzo dużo czasu. Planowana przebudowa ma to usprawnić. Projekt przewiduje, że wlot ulicy Reja od strony północnej o dotychczasowej szerokości 6,2 metra zostanie poszerzony do 12,5 metra. Powstaną trzy pasy ruchu samochodowego po 3,5 metra każdy (w tej chwili są dwa), które zostaną rozdzielone dwumetrowym azylem dla pieszych. Jednocześnie zaprojektowane rozwiązanie pozwoli na wykonanie manewru zawracania. Ze względu na poszerzenie jezdni zlikwidowane zostaną cztery z istniejących w tym rejonie miejsc postojowych.