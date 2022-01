Proszowice. Przybywa zakażeń, od lutego dodatkowa karetka

NOWE TYLKO U NAS Kobieta zmarła w Częstochowie. „Lekarze za późno usunęli martwy płód” - oskarża rodzina

Rodzina 37-letniej Agnieszki T. z Częstochowy oskarża lekarzy o to, że nie usunęli oni na czas martwego płodu, co doprowadziło w efekcie do sepsy i śmierci...