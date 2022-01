Proszowice. Przynależność do Unii Miasteczek Polskich dobrze oddaje charakter naszej gminy

Proszowice długo nie należały do żadnej ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej samorządy. Dlaczego wybór padł akurat na Unię Miasteczek Polskich?

Kilka razy uczestniczyliśmy w konferencjach Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich, których władze zapraszały nas do wstąpienia. Nie skorzystaliśmy z tych zaproszeń ze względu na naszą specyfikę. Jesteśmy miastem, siedzibą wielu instytucji, ale jednocześnie większość mieszkańców gminy mieszka na wsi. Wejście do Związku Gmin Wiejskich byłby ukłonem w stronę mieszkańców wsi, ale z pewnym uszczerbkiem dla miasta. Członkostwo w Związku Miast Polskich, na odwrót. Dlatego Unia Miasteczek Polskich, jako reprezentant małych miast i gmin miejsko wiejskich, wydała nam się odpowiednim gremium. W listopadzie 2019 roku weszliśmy w jej skład.

Unia w porównaniu do Związku Miast Polskich, czy Związku Gmin Wiejskich jest niewielką organizacją...

Unia w szczytowym okresie miała około 130 gmin członkowskich, potem miast ubywało aż zostało nieco ponad 20. Po wstąpieniu grupy samorządów z Małopolski, ten odwrót został zatrzymany. Naszym celem jest zwiększenie liczby członków, ale masowość nie jest tu konieczna. Nie w liczbie, a w jakości i skuteczności działania tkwi nasza siła. Mamy w stowarzyszeniu radnych, wójtów i burmistrzów, którzy od wielu lat pełnią rozmaite funkcje, działają w różnorakich gremiach. Mają ogromne doświadczenie, wiedzę i dorobek. I to oni a nie wynajęci eksperci biorą udział w bezpośrednich rozmowach z partnerami, czy stroną rządową. To jest nasz atut.