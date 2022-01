Proszowice. Rada Powiatu daje zielone światło dla centrum radiologii

FLESZ - Delmikron – czy może dojść do podwójnego zakażenia?

Aby dyrekcja szpitala mogła rozstrzygnąć postępowanie, potrzebowała gwarancji finansowych ze strony Starostwa Powiatowego. Chodziło o dotacje na zakup urządzeń i prace budowlane. I takie uchwały zostały podjęte. Radni powiatowi wyrazili zgodę na przekazanie szpitalowi kwoty blisko 534 tysięcy za zakup aparatu RTG, niespełna 1,25 mln zł na zakup tomografu komputerowego oraz prawie dwóch milionów na prace budowlane i adaptacyjne w pomieszczeniach dawnej szpitalnej kuchni, gdzie ma się mieścić pracownia diagnostyki obrazowej nazywanej także centrum radiologii. Środki na ten cel powiat otrzymał jeszcze wiosną ubiegłego roku w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Według informacji przekazanych podczas sesji powiatowej przez pełniącego obowiązki dyrektora szpitala dr Witolda Mierniczka, firma, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę, jest gotowa do tego, by przystąpić do prac.