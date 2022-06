Proszowice. Rodziny zastępcze świętowały w Brniu

W imprezie wzięło udział około setki osób. Dopisała pogoda i humory. Rodzice zastępczy mieli okazję spotkać się i wymienić własnymi doświadczeniami. Dzieci mogły natomiast skorzystać z przygotowanych atrakcji: dmuchanej zjeżdżalni, malowania twarzy, obejrzeć pokaz baniek mydlanych. Były też pokazy tańca towarzyskiego podopiecznych szkoły „Latino Dance” oraz zabytkowych samochodów.

Spotkanie było okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego. - Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji jaką może pełnić każdy człowiek, gdy przyjmuje do rodziny dziecko i ofiaruje mu miłość i troskę – mówi fragment wspólnego apelu, wystosowanego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Proszowicach i Dąbrowie Tarnowskiej. To z tymi instytucjami powinny się kontaktować osoby zainteresowane pracą w roli rodziców zastępczych.

Obecnie w powiecie proszowickim funkcjonują cztery zawodowe rodziny zastępcze (w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego), w których przebywa 14 dzieci. Rodzin spokrewnionych jest 13 (przebywa w nich 16 dzieci) i niezawodowych siedem (11 dzieci).