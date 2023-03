Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA]

Projekt nosił tytuł: „Mali Proszowiacy – podtrzymywanie tradycji patriotycznych poprzez taniec i śpiew”, a Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum, działające na rzecz szkoły, zdobyło na jego realizację 80 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- Prosimy zwrócić uwagę na projekt strojów krakowskich, opracowanych we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Są to stroje Krakowiaków wschodnich, do których tereny Proszowic się zaliczały - dodaje wicedyrektor dwójki Karolina Barnaś.