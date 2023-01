Proszowice. Sesja Rady Powiatu niczym… komisja śledcza. Co dalej z Ginekologią?

Jeżeli założenie było takie, że panie, których miejsca pracy są zagrożone, otrzymają szanse na przedstawienie swojego stanowiska, to wyraźnie coś poszło nie tak. Prowadząca obrady Barbara Gacek zaznaczyła, że dopuszcza do głosu przedstawicielkę personelu, pielęgniarkę oddziałową Izabelę Baran, daje jej pięć minut na wystąpienie, po czym przystąpiła do… No właśnie. W każdym razie na pewno nie było to oświadczenie.

Przewodnicząca Gacek zaczęła pytać pielęgniarkę o to, dlaczego oddział przynosi straty, dlaczego spada liczba porodów, jak często położne chodzą na zwolnienia, i generalnie „jak pani to wszystko widzi”.

Izabela Baran początkowo usiłowała wyjaśniać, że ubiegłoroczny spadek liczby porodów był spowodowany zawieszeniem oddziału, co było z kolei efektem braku kadry lekarskiej. Z czasem, po kolejnych pytaniach, dyskusja wymknęła się jednak spod kontroli. Przeciwko takiemu sposobowi prowadzenia rozmowy zaprotestowali najpierw przybyli z oddziałową pracownicy, ale usłyszeli: „proszę się nie wtrącać”.