Proszowice. Strefa płatnego parkowania już działa. Niektóre ulice opustoszały

Wtorek był pierwszym dniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Proszowicach. Już na pierwszy rzut oka było widać, że liczba samochodów, parkujących na ulicach objętych strefą jest mniejsza niż zwykle. Widać to było szczególnie na Kolejowej, Krakowskiej, czy Rynku. - We wtorek na Rynku było prawie pusto, dzisiaj widać już pewną rotację samochodów. Co ważne, zniknęły te, które parkowały przez cały dzień, blokując miejsca postojowe – mówi jeden z mieszkańców tej części miasta.

Widać również, że kierowcy, którzy nie chcą płacić za postój, szukają alternatywnych rozwiązań. Większą ilość parkujących samochodów widać było choćby na ulicach Jagiełły czy Źródlanej (nie są objęte strefą). Jak to na początku bywa, nie wszystko też funkcjonuje jeszcze jak należy. Sporo osób ma problemy z obsługa parkometrów. Zresztą już pierwszego dnia ten zlokalizowany przy ulicy Reja uległ awarii. - Firma obsługująca urządzenia ma usunąć usterkę do jutra – mówi prezes administrującego strefą Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacek Tomasik.