Proszowice. Szkoły czekają na uczniów z Ukrainy

Największa jak dotąd, pięcioosobowa grupa ukraińskich uczniów trafiła do Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Poza tym po dwie osoby uczą się w Szczytnikach i SP nr 1 w Proszowicach.

- Jak na razie nie mamy w związku z tym jakichś problemów. Nasze nowe uczennice szybko znalazły kontakt z rówieśnikami i szybko uczą się języka polskiego. Ze względu na ich psychikę bardzo ważne jest moim zdaniem to, że mogą przebywać wśród rówieśników, a nie tylko z matkami, które często ogromnie przeżywają to, co dzieje się w ich kraju – mówi dyrektor jedynki Bernadetta Gruszka.