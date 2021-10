Proszowice. Teofila Pawłowska jest najstarszą mieszkanką gminy Proszowice. Obchodziła 105 urodziny

- Mama jest bardzo pogodna, uśmiechnięta, cierpliwa i na nic nie narzeka. Jest najważniejszą osobą w moim życiu, moją nauczycielką i przyjaciółką

– tak o swojej mamie mówi Teresa Nowak, córka pani Teofili, opiekująca się Jubilatką.

Opowiada o niej z wielką czułością i jak nam powiedziała, chciałaby swojej mamie podarować gwiazdkę z nieba.

Teofila Pawłowska nie miała łatwego życia, bo dzieciństwo, młodość i dorosłe życie spędziła w trudnych czasach obu wojen światowych i okres po nich.

Jubilatka jest w całkiem dobrej kondycji. Regularnie ćwiczy z rehabilitantem i nie jest wybredna. Je to co domownicy, ale najbardziej ulubioną jej potrawą jest rosół.

Na posiłki córka przyprowadza ją do stołu, bo panie nie chcą wprowadzać zasady jedzenia w łóżku. Uważają, że ma ono służyć do spania.

Także lubi spoglądać na swój portret namalowany przez kuzynkę pani Teresy na stulecie urodzin jej mamy.