Proszowice. To będzie sportowa niedziela w mieście

Rowerowy rajd pamięci

Już około godz. 8.30 na trasę wyruszą uczestnicy rajdu rowerowego, upamiętniającego wydarzenia Września 1939 roku. Start zaplanowano spod proszowickiego cmentarza, gdzie znajdują się kwatery żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Licząca około 100 km trasa wiedzie przez Koszyce, Górkę, Zaborów, Wał Ruda, Wolę Radłowską, Radłów, Biskupice Radłowskie, Szczurową, Górkę do Proszowic. Do otrzymania pamiątkowego medalu wystarczy pokonanie dystansu 83 km. W Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich zaplanowano odpoczynek. Zakończenie rajdu około godziny 16.30 przy pływalni w Proszowicach. Chętni do udziału w rajdzie mogą się zapisać jeszcze dzisiaj (15 września) pod nr tel. 603852186, 609663915 lub 600971940. Wpisowe wynosi 20 zł.