Proszowice. Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do parlamentu

Agnieszka Łanecka w swojej prezentacji skupiła się na doświadczeniach, które zdobyła jako wolontariuszka Plantacji Dobra, zajmującej się m. in. pomocą bezdomnym mieszkańcom Krakowa oraz prowadzeniem społecznych lodówek, w którym ludzie mogą dzielić się swoja żywnością.

- Przychodzą do nas emeryci i emerytki i to co opowiadają, to się w głowie nie mieści. Mówią, że jak zapłacą za czynsz, za leki, które miały być tanie, to nie zostaje im na życie. Gdyby nie pomoc rodziny nie daliby rady. Jeżeli nie zrobimy kroku do przodu, będzie tragedia. Nasi rządzący zabrali nam media, zabrali sądy, zabrali prokuraturę. Ale nie wiedzą, że jesteśmy my, że jest nas więcej i wierzę, że po 16 października obudzimy się w lepszej Polsce – przekonywała kandydatka.