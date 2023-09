Proszowice. Uczniowie pobiegli partyzanckim szlakiem. Medale dla zwycięzców i organizatorów

Podczas uroczystości zakończenia zawodów medale Pro Patria dla osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny przyznane na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie otrzymali Wojciech Marzec i Wiesław Rudek. Obaj od lat przyczyniają się do tego, że zawody ku czci partyzantów mogą być rozgrywane. Pierwszy jako nauczyciel i przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego w Proszowicach, drugi jako wójt gminy Koniusza. Medal w imieniu nieobecnego wójta Rudka odebrał jego zastępca Hubert Wawrzeń.

- Organizujemy te zawody już od 22 lat w różnej formie. Zaczynaliśmy od biegów w parku, potem po łąkach, na działkach, w lesie w Koniuszy. Dopiero bodaj od 2008 roku ta sztafeta odbywa się na trasie z Koniuszy do Proszowic. Dla mnie ten medal na pewno jest jakimś zwieńczeniem wielu lat pracy, natomiast na pewno nie robię tego dla nagród, tylko dla uczniów i dla podtrzymania patriotycznej tradycji. Uważam, że jesteśmy to winni tym, którzy kiedyś walczyli o naszą wolność – mówi Wojciech Marzec, zapowiadając jednocześnie powrót od przyszłego roku do biegu w formule open, który dodawał uczniowskiej imprezie prestiżu, a od dwóch lat został zaniechany z powodów finansowych.