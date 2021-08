Proszowice. Ulica Partyzantów w remoncie do września

Przebudowa dotyczy całej, liczącej blisko 600 metrów ulicy tj. od skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicami Reja i Wolności (pod Komendą Powiatową Policji). Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (po uprzednim frezowaniu) na całej długości z zachowaniem istniejącego przebiegu ulicy oraz szerokości jezdni.

Zanim to jednak na nastąpi, na całej długości ulicy zostanie wykonany remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek kanalizacyjnych. Ta część robót jest aktualnie w toku. Wykonawcy wymieniają kanalizację w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiślaną, które z tego powodu jest czasowo zamykane. Powoduje to utrudnienia dla kierowców, którzy, aby dostać się na ulicę Krakowską, muszę włączać się do ruchu przez Reja i 3 Maja. A to, zwłaszcza w dzień, jest dość trudne ze względu na duży ruch.