Proszowice. Utrudnienia na kluczowym skrzyżowaniu jeszcze potrwają

Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się kilka miesięcy temu, ale do końca prac jeszcze daleko. W tej chwili drożna jest ulica 3 Maja. Wjazd na nią do strony ul. Reja niemożliwy. Wynika to m. in. z potrzeby przebudowy biegnącego tam odcinka kanalizacji.

- Kiedyś doszło do awarii i poprzedni administrator sieci zamiast ją usunąć, wpiął kanalizację deszczową do sanitarnej. Tak było po prostu taniej i łatwiej. W efekcie wody opadowe wpływały do kolektora sanitarnego, co z kolei powodowało po każdym większym deszczu wybijanie studzienki na skrzyżowaniu ulic Reja i Królewskiej – tłumaczy prezes Wodociągów Proszowickich Michał Chudy.

Prowadzone w tej chwili prace mają spowodować, że obie nitki kanalizacji zostaną ponownie rozdzielone. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy „wyspy”, czyli wyniesionego skrzyżowania na wzór tego, które powstało w ubiegłym roku na połączeniu ulic Krakowskiej, Partyzantów i Kosynierów.