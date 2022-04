Proszowice. W niedzielę na rynku odbędzie się kiermasz wielkanocny, połączony ze zbiórką artykułów dla uchodźców z Ukrainy

- Wielkanocny Kiermasz jest okazją do zasmakowania klimatu nadchodzących świąt. Stoiska przygotowane podczas tegorocznego kiermaszu z całą pewnością nasycą oczy koneserów sztuki rękodzielniczej, jaki i zaspokoją podniebienia wielbicieli kuchni regionalnej – zachęcają organizatorzy.

Impreza będzie też miała wymiar charytatywny. Podczas kiermaszu będzie prowadzona zbiórka dla uchodźców z Ukrainy. Chętni mogą przynieść produkty żywnościowe, nadające się do szybkiego przygotowania i o długim terminie ważności, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, płatki, pieczywo chrupkie, dania gotowe w słoikach i opakowaniach próżniowych, sosy do makaronów, zupy instant, słodycze, pasty do kanapek, herbata, konserwy, ser i szynka pakowane w plastrach, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, makarony.

Poza tym zbierane będą artykuły chemiczne, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, nowa bielizna damska, męska i dziecięca, podpaski, pieluchy, ręczniki papierowe i z mikrofibry, środki czystości, oliwki dla dzieci, kremy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe, środki do odkażania wody i apteczki.