Proszowice. Wąwóz pełen kurzu. Mieszkańcy nie mogą otworzyć okien

- Wystarczy, że ktoś jedzie nawet w niewielką prędkością, a samochód wzbija prawdziwe tumany. A są tacy, którzy tędy pędzą bardzo szybko albo przejeżdżają ciężkimi samochodami. Wtedy to już przez chwilę zupełnie nic nie widać – mówi jeden z mieszkańców.

Inni dodają, że ze względu na kurz nie mogą otworzyć w domu okien. - Jak wieczorem umyję samochód i zostawię go pod domem, to na rano jest już na nim warstwa kurzu – słyszymy.

Teoretycznie na tym fragmencie ulicy nie powinno być wielkiego ruchu. Ulica Kopernika wprawdzie należy do ważniejszych w mieście, ale wynika to głównie z faktu, że stanowi dojazd z centrum do szpitala. Fragment, o którym mowa, leży jednak za szpitalem, na peryferiach miasta. Nie przypomina nawet drogi publicznej, a bardziej wąwóz prowadzący kiedyś przez pola, a w ostatnich latach przez pola i coraz gęściej pojawiające się posesje. Choć jest wąski (dwa samochody mają problem, aby się wyminąć), a jego nawierzchnia wysypana kamieniem, kierowcy często z niego korzystają. - W środę, gdy na głównych ulicach miasta jest duży ruch z powodu targu, to my tu mamy prawie drugą obwodnicę Proszowic – przekonują mieszkańcy.