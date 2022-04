Proszowice. Ważne skrzyżowanie zamknięte z powodu przebudowy

Przebudowa skrzyżowania to element trwającej od lutego modernizacji ulicy Krakowskiej, największej tegorocznej inwestycji drogowej w Proszowicach. Zgodnie z założeniami skrzyżowanie po wykonanej przebudowie ma mieć formę „wyniesioną”, a jego nawierzchnia będzie wykonana z czerwonej kostki brukowej.

- To nowe rozwiązanie w Proszowicach, które jednak jest stosowane w innych miastach. Taka forma ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, bo wymusi spowolnienie ruchu. Poza tym poprawi się estetyka – uważa kierownik Wydziału Infrastruktury, Rozwoju i Inwestycji UGiM w Proszowicach Zbigniew Kotlarz.

Zanim to się stanie, kierowcy przez kilka najbliższych dni muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami i koniecznością korzystania z objazdów. Modernizowane skrzyżowanie należy bowiem do najważniejszych w zachodniej części miasta. Korzystają z niego m. in. kierowcy jadący do i z Krakowa. Zgodnie z założeniami prace na skrzyżowaniu mają potrwać do 30 kwietnia.