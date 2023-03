Proszowice. Właściciel prowadzi korespondencję z konserwatorem, a dach przecieka coraz bardziej

- Blacha już była przegnita i zaczynało kapać. Pomyślałem, że dach trzeba wymienić. Poszedłem do gminy. Tam usłyszałem, że to jest strefa chroniona i muszę się zwrócić do konserwatora – mówi.

Odpowiedź nosi datę 23 listopada. Stwierdza, że budynek przy ul. Kościuszki nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest zlokalizowany na obszarze układu urbanistycznego miasta Proszowice, który jest do tego rejestru wpisany. To z kolei oznacza, że to konserwator zabytków przedstawia zalecenia „określając sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone”.

Na koniec wnioskodawca został wezwany do sprecyzowania, czy wniosek dotyczy wydania zaleceń konserwatorskich, czy pozwolenia konserwatorskiego.

Ponieważ czas na odpowiedź wynosił 7 dni, Andrzej Patoła wysłał kolejne pismo już 28 listopada. Stwierdził w nim, że chodzi mu o pozwolenie konserwatorskie na wymianę dachu.

Odpowiedź została wysłana... 25 stycznia. Pierwsza część jest w dużej mierze powtórzeniem pisma poprzedniego. W drugiej zawarto szczegółowe wymagania, dotyczące zakresu planowanych robót i powiadomieniem, że wniosek o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych należy zawrzeć na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej WUOZ.