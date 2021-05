Proszowice. Wtorek (25.05) bez nowych zakażeń koronawirusem [BIEŻĄCY RAPORT]

Stracili kończynę w wypadku. Pomogą im specjaliści z krakowskiego Szpitala na Klinach, którzy wykonują nowatorski zabieg protezowania

Krakowski Szpital na Klinach jest pierwszym ośrodkiem w kraju i jednym z kilku w Europie, gdzie wykonywana są zabiegi osseointegracji - nowoczesnej metody protezowania. Jak mówią lekarze ten zabieg to dla pacjentów ogromna w poprawie komfortu życia, ponieważ w odróżnieniu do tradycyjnych protez pozwala na całkowitą swobodę ruchów we wszystkich kierunkach, a także powrót do aktywności fizycznej sprzed wypadku.