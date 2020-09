Proszowice. Z powodu koronawirusa uczniowie Zespołu Szkół zainaugurowali rok szkolny dzień później

Zabierzów. Strażacy wsparli szkoły, dowieźli maseczki i płyny dezynfekujące

Środki ochronne, płyny do dezynfekcji i maseczki przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli w gminie Zabierzów dotarły do szkół dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników. Środki ochronne przekazało Ministerstwo Zdrowia na zamówienie szkół - trafiły one do JRG 5 w Krakowie, a dalej...