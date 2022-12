Proszowice. Zawieszony Oddział Położniczy. Kobiety muszą rodzić gdzie indziej

Już od kilku tygodni oddział funkcjonował w trybie określanym przez dyrekcję szpitala jako „półambulatoryjny”. Ostatnio zapadła decyzja o całkowitym zawieszeniu działalności części położniczej i neonatologicznej.

- Mamy bardzo dobry personel położnych i pielęgniarek, ale brakuje nam lekarzy. A przecież poród musi ktoś odebrać. Stąd zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji – mówi dyrektor SP ZOZ w Proszowicach dr Feliks Orchowski.

Ta decyzja oznacza, że kobiety z terminem porodu na najbliższe dni są odsyłane do placówek krakowskich, głównie do szpitali im. Żeromskiego i Rydygiera. W tej chwili nie wiadomo jak długo potrwa okres zawieszenia. Na oddziale pozostało dwoje lekarzy, a to za mało do jego normalnego funkcjonowania.