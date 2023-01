Proszowice. Złe perspektywy dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Trwa poszukiwanie lekarzy

Zastępca dyrektora szpitala do spraw medycznych dr Witold Mierniczek przyznaje, że kierownictwo placówki zostało zmuszone do zawieszenia działalności oddziału.

- Po odejściu ordynatora i jego asystentki nie mieliśmy innego wyjścia. Pozostało nam dwóch ginekologów, z czego jeden się rozchorował i był operowany. Pozostał nam zatem jeden lekarz. W takiej obsadzie nie da się zabezpieczyć pracy oddziału. Nie ma mowy o wykonywaniu zabiegów i porodów – mówi.

Od listopada oddział funkcjonował jeszcze w trybie „półambulatoryjnym”. W wyjątkowych wypadkach były wykonywane zabiegi, odebrano też kilka porodów, które po przyjeździe pacjentek do szpitala były już w toku i nie było czasu na odsyłanie kobiet do innych placówek. W grudniu już nawet działalność w tak ograniczonym zakresie okazała się niemożliwa. Powrót do pracy operowanego lekarza (co ma nastąpić od początku stycznia) niewiele tutaj zmieni.