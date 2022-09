Proszowice. Złot młodzieżowych drużyn pożarniczych. Znajdź się na zdjęciu!

Proszowice po raz pierwszy gościły uczestników zlotu.

- To ogromne wyzwanie logistyczne, organizacyjne. Ale jestem przekonany, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i będziemy świadkami wspaniałej rywalizacji. W tej chwili to my staramy się zapewnić bezpieczeństwo w poszczególnych gminach, ale liczymy, że kiedyś ci młodzi ludzie nas w tym zastąpią i wezmą ten obowiązek na siebie – mówi prezes powiatowy ZOSP w Proszowicach Marcin Gaweł.