Proszowicka liga futsalu. Millcar wygrał mecz na szczycie

Drużyny Amplusa i Millcaru do soboty nie straciły w rozgrywkach nawet punktu i prowadziły w tabeli ze sporą przewagą nad konkurencją. Faworytem wydawał się Amplus, dysponujący szerszym i bardziej wyrównanym składem. Millcar tymczasem wystawił tylko szóstkę zawodników do gry w polu, a wśród nieobecnych był m. in. lider defensywy Paweł Wasilewski.

Początek był wyrównany. Pierwszą groźną okazję stworzył Amplus i była to od razu szansa z gatunku tych, których zmarnować nie wypada. Zwłaszcza takiemu graczowi jak Krzysztof Filipczak. Mimo to Cyprian Baranowski w jakiś sposób zdołał obronić jego sytuacyjne uderzenie z najbliższej odległości.

Bramkarz Millcaru był zresztą najlepszym graczem I połowy, a kilka jego interwencji nie pozwoliło drużynie zatonąć. Wprawdzie w 15 minucie skapitulował po „szczurze” Daniela Suchana, ale tuż przed przerwą nie dał mu się zaskoczyć ponownie, choć sytuacja wydawała się dla strzelca o wiele bardziej klarowna. Do przerwy był remis, bo wyrównującą bramkę zdobył Adam Przeniosło z rzutu karnego, podyktowanego za faul na Arkadiuszu Krawcu.