Proszowicka liga futsalu. Młode Ziemniaki i Arobus w finale

Do niespodzianki doszło w pierwszym sobotnim półfinale. Zwycięzca rundy zasadniczej, Tomicom, był faworytem pojedynku z Młodymi Ziemniakami. Tymczasem to drużyna złożona z juniorów i wychowanków Proszowianki wyszła z meczu zwycięsko. W odstępie kilkudziesięciu sekund Jakub Chwał najpierw pokonał Jakuba Zawartkę z rzutu karnego, a za chwilę podwyższył na 2:0. Rywale zdobyli kontaktowego gol za sprawą Aleksandra Ciesielskiego, ale szanse na wyrównanie zaprzepaścili, gdy Dawid Wrona w sytuacji dwóch na jednego zdecydował się zakończyć akcję samodzielnie i nie było to dobre rozwiązanie.

Drugą połowę Młode Ziemniaki rozpoczęły koncertowo. Przechwytywane piłki błyskawicznie kierowali do przodu i w ciągu pięciu minut zdobyli trzy gole, rozstrzygając praktycznie losy pojedynku. Może gdyby w 31 minucie Dawid Wrona wykorzystał rzut karny, byłyby jeszcze emocje. Trafił jednak w poprzeczkę... Gol Pawła Sowy z rzutu wolnego tylko zmniejszył rozmiary porażki faworytów.