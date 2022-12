Proszowicka liga futsalu. Pięć goli Damiana Wójcika

To głównie skuteczności Damiana Wójcika ekipa Kilo Wiejskiej zawdzięcza pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. Mecz z Matechem był bardzo wyrównany i emocjonujący. W końcówce Matech postawił wszystko na jedną kartę i wycofał bramkarza. Najlepszy snajper rywali wykorzystał to bezlitośnie, trafiając dwukrotnie z daleka do opuszczonej bramki. Jego pięć goli to nowy rekord tegorocznej edycji.

Pewnie swoje spotkania wygrała prowadząca dwójka liderów. Ekipa Arobusa miała początkowo problemy z szybko grającymi Młodymi Ziemniakami, ale ostatecznie doświadczenie wzięło górę nad młodością i skończyło się wynikiem 6:3. Jeszcze pewnie, bo 6:0 Tomicom pokonał Wisłę Sierosławice.

W spotkaniu Caffaro z WKS Koniusza odnotowano pierwszy w tegorocznych rozgrywkach remis (2:2). Na zakończenie rywalizacji Przyjaciele okazali się lepsi od Pershing Pop Car Team, który pozostaje bez punktu w rywalizacji.