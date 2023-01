Proszowicka liga futsalu. Półfinaliści wyłonieni. Mnóstwo emocji na koniec rundy zasadniczej

Mecze ostatniej kolejki przyniosły mnóstwo emocji. Zaczęło się od pojedynku KKF Caffaro z Przyjaciółmi. Ci pierwsi prowadzili w pewnym momencie już 5:2, potem – za sprawą kapitalnej dyspozycji strzeleckiej Kamila Nowaka – przegrywali 5:6, by ostatecznie zremisować. Na 12 sekund przed końcem ekipa Caffaro nie wykorzystała rzutu karnego.

Ogromną stawkę miał pojedynek Młodych Ziemniaków z WKS Koniusza. Tym pierwszym do gry w półfinale wystarczał remis, rywale musieli wygrać. I to drużyna z Koniuszy objęła prowadzenia za sprawą Tomasza Zasady. Potem jednak zaczął się snajperski popis Kacpra Kwietnia. Młody zawodnik przed południem strzelił bramkę w seniorskiej Proszowiance (w sparingu z Jutzrenką Giebułtów). Dało mu to takiego „kopa”, że na hali trafił do siatki cztery zrazy, a jego zespół wyszedł na prowadzenie 5:1. Wydawało się, że wszystko jest przesądzone, ale gracze z Koniuszy heroicznie walczyli o zwycięstwo. Zdobyli cztery kolejne gole i zdołali tylko zremisować. Gdyby mecz trwał minutę dłużej, kto wie…