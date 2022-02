Protest Agrounii w Małopolsce. Rolnicy jechali traktorami z Niepołomic do Brzeska. Były utrudnienia na drogach ZDJĘCIA

Protest Agrounii w Małopolsce

Z Parkingu Leśnego w Niepołomicach wyjechało w środę rano 12 protestujących. Po drodze do akcji włączali się jednak kolejni. Na ciągnikach powiewały flagi narodowe, symbole Agrounii i hasła: „Nawóz cenniejszy niż złoto”, „Kraj chorych cen”, „Kto podkłada nam świnie” oraz motto przewodnie protestu „Nie będziemy umierać w ciszy”.

Około godziny 11 ciągnikowa kawalkada dotarła do Koszyc, gdzie grupa małopolska spotkała się z liczniejszą grupą rolników ze Świętokrzyskiego. W sumie na miejscu pojawiło się kilkadziesiąt ciągników i jeszcze większa grupa protestujących. - Nie pozwolimy się zaorać, nie pozwolimy zniszczyć dorobku naszych ojców. To jest bitwa, którą musimy wygrać. My rolnicy kochamy robić to, do czego jesteśmy stworzeni, ale chcemy to robić za godne pieniądze. Nie chcemy być poniżani. Nie żądamy niczego nadzwyczajnego, tylko normalności. A ta normalność to godne wynagrodzenie za naszą pracę – przekonuje Marta Przybyś, liderka Agrounii w województwie świętokrzyskim.