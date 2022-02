Protest przeciwko budowie w gminie Wieliczka nowej trasy S7. Trwa zbiórka podpisów w sołectwach

Tylko jeden wariant (pierwszy) nowej „Zakopianki” omija gminę Wieliczka. Pozostałe wyznaczono przez rejony: Wieliczka, Golkowice i Janowice (wariant 2), Wieliczka, Golkowice, Podstolice i Janowice (wariant 3), Podstolice, Janowice, Golkowice (wariant 4), Golkowice i Janowice (wariant 5), Wieliczka i Raciborsko (wariant 6).

- Próbuje nam się „włożyć” do gminy drogę ekspresową, która naszym mieszkańcom nic nie daje, a tylko zdewastuje zabudowę i przyrodę. To, że według zapowiedzi większość planowanej trasy ma prowadzić tunelami, nic nie zmienia. Ktoś sobie „zapomniał”, że w Wieliczce jest zabytkowa Kopalnia Soli i nie można zmieniać m.in. stosunków wodnych czy nacisku gruntów nawet w odległości kilkunastu kilometrów od „podziemnego miasta”. Ponadto duża część Pogórza Wielickiego to obszary osuwiskowe lub potencjalnie osuwiskowe – uważa burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.