Protest przeciwko nowej S7 w wariancie 6. Wieliczka prosi UNESCO o pomoc w ochronie zabytkowej kopalni Jolanta Białek

Wieliczka od początku nie godzi się na żaden z sześciu wariantów przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej Kraków – Myślenice, zaproponowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast pismo z prośbą o wsparcie, skierowane w piątek (13 maja) do UNESCO przez burmistrza Wieliczki jest pokłosiem rezolucji Rady Miasta Krakowa (podjętej 27 kwietnia 2022) wzywającej GDDKiA do odstąpienia od dalszych prac projektowych nad korytarzami 1-5 S7, ale prowadzenia dalszych konsultacji w sprawie wyznaczenia drogi w korytarzu szóstym. Pod listem do UNESCO podpisali się także reprezentanci mieszkańców gminy Wieliczka, protestujących przeciwko trasie w tym wariancie.