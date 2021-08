Protest rolników w Wawrzeńczycach na drodze krajowej 79. Domagają się poprawy warunków i ochrony polskiej żywności [ZDJĘCIA]

Jeśli nic nie zrobimy, to za rok nie będzie polskiego schabowego. Produkcja polskiej żywności znika. Walczymy o to, by rolnictwo w Polsce istniało, byście mogli jeść zdrową, polską żywność, by była ona przebadana i nieanonimowa - tak powody strajku tłumaczył Michał Kołodziejczak, lider Agrounii