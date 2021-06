Protest w Skawinie przy bramie Valeo. Rozmowy o podwyżkach płac zostały zerwane. Związkowcy grożą strajkiem 17.06.2021

Protestujący trzymali transparenty z hasłami: "Dość pracy za głodowe pensje" i "Za uczciwą pracę, uczciwa płaca". Protestujący informowali przez megafon pracowników idących na popołudniową zmianę do pracy i tych, którzy wychodzili z firmy o zerwanych rozmowach o podwyżkach.

My nie boimy się dyrektora Odyńca. A podwyżka płac ludziom się należy i o to apelujemy do władz firmy. Jeśli nie, to znajdziemy taczki, żeby dyrektora wywieźć - krzyczał do mikrofonu Krzysztof Łabądź z Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80, który przyjechał ze Śląska, żeby wspierać protestujących.