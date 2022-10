Prusy. Pokaz zbioru kukurydzy i uprawy roli w gospodarstwie uniwersyteckim. Wystawa maszyn, ciągników, agregatów uprawowych

Na pokazy i wystawę sprzętu rolniczego oraz nawozów, środków ochrony przyjechali rolnicy z całej Małopolski oraz województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Jak informuje Izabella Majewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami działania najnowocześniejszych maszyn w rolnictwie. Wszystko zaczęło się od pokazu zbioru kukurydzy oraz uprawy roli przy pomocy agregatów uprawowych.

Jerzy Jaskiernia, kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie szacuje, że na tych pokazach w niedzielę było ponad 1000 osób.

Nasze pokazy mają na celu zapoznanie mieszkańców, rolników z tym, co w tej dziedzinie najnowocześniejsze, tym co dla rolników mają do zaprezentowania producenci nasion kukurydzy oraz producenci maszyn do uprawy tych rośli. Dziś pokazaliśmy zbiory 21 odmian kukurydzy - wylicza Jerzy Jaskiernia, kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK.