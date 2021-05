Przebudowa drogi przez Puszczę Niepołomicką zmierza do finału. Są utrudnienia w ruchu i czasowe zamknięcia trasy

Asfaltowanie ul. Staniąteckiej oznacza, że przebudowa trwająca od listopada 2020 roku zmierza już do finału.

Modernizacja obejmuje całą drogę przez Puszczę Niepołomicką (ok. 1,3 km), od skrzyżowania z ulicą Dębową w Niepołomicach do stacji PKP w Staniątkach. Zakres robót jest bardzo duży. To m.in.: wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości trzech metrów, montaż oświetlenia ulicznego.

Inwestycja prowadzona z pomocą unijną, w ramach ogromnego transportowego projektu wartego ponad 25 mln zł, poprawi bezpieczeństwo m.in. osób dojeżdżających do przystanku kolejowego w Staniątkach. Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2021 roku.