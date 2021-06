Przebudowa ulicy Szpitalnej w Wieliczce. Mieszkańcy: taki remont to wyrzucanie pieniędzy w błoto

„Przez dziesięciolecia, po każdej naprawie np. rur, była układana niechlujnie, (…) w związku z czym przerwy pomiędzy elementami bruku były coraz większe, dochodziły nawet do 4 cm. Po takiej nawierzchni nie da się bezpiecznie chodzić ani jeździć. (…). „Przerwy” pomiędzy kostkami były zalewane betonem, co nic nie dawało, bo zaraz się wykruszał. (…) W końcu zabrano się za remont naszej drogi, w ostatnich dniach rozpoczęto układanie kostki brukowej... z odstępami kilkucentymetrowymi. (…) Tym samym ponad milion złotych zostanie wyrzucone w błoto, a my będziemy mieć drogę w gorszym stanie niż była przed remontem” - alarmuje jedna z mieszkanek ulicy Szpitalnej.