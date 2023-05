Przed nami I Myślenicki Dzień Bliźniaka. Obchody odbędą się w ośrodku kultury

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza, aby mijające się na ulicy rodziny z bliźniakami nie zagadnęły do siebie, albo przynajmniej nie wymieniły uśmiechów. Dlatego uważam, że to dobra okazja, aby się spotkać w gronie osób, które łączyć coś. Tym jest to ciekawsze, bo nie jest to np. wspólna pasja, ale coś na co nie mieliśmy wpływu, a dodatkowo jest stosunkowo rzadkie. Ale też nie tak bardzo rzadkie, bo sam w swoim bliskim otoczeniu znam co najmniej kilka par bliźniąt. Takie spotkanie to też okazja do to rozmowy, wymiany doświadczeń, co jest ważne szczególnie dla młodych rodziców - mówi.