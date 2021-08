Przed nami Myślenicki Zlot MDP, czyli sprawdzian umiejętności młodych druhów oraz okazja do integracji Katarzyna Hołuj

Za tydzień, 21 sierpnia w Myślenicach odbędzie się Myślenicki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Będzie okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, bo drużyny będą musiały przejąć trasę, na której będą miały do wykonania pięć zadań, oraz do integracji i zabawy, bo po zakończeniu tej części Zlotu zaplanowany jest piknik. Zespoły z całej Małopolski chętne do wzięcia w nim udziału mają czas do 16 sierpnia na nadesłanie swoich zgłoszeń.