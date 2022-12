Przed nami nowy rok. Jak zawalczyć o swój sukces?

Przede wszystkim, musimy być szczerzy w stosunku do samych siebie, aby podjąć przemyślaną decyzję: jakie wyznaczyć cele, aby były możliwe do spełnienia?

Zdrowe życie

By osiągnąć sukces, trzeba się do tego realnie przygotować i skoncentrować na wysiłkach, stworzyć środowisko przyjazne spełnianiu założeń. Musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany w swoim otoczeniu tak, by sprzyjało zmianom, zamiast je hamować.

Jeśli założyliśmy, że będziemy się zdrowo odżywiać, trzeba zawczasu usunąć z naszych zasięgów tzw. pokusy (przekąski, lody itp), zaopatrzyć się w zdrowe produkty, a także - poczytać na ten temat, wspomagając się doświadczeniami i wiedzą innych, choćby ekologicznym cateringiem.

Posiłki ze świeżych składników, pochodzących od sprawdzonych dostawców, do tego bogate w niezbędne wartości odżywcze, będą wsparciem dla waszych dietetycznych postanowień. Warto pomóc sobie, przynajmniej na początku, konsultacjami z dietetykiem.