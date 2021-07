Przed nami VII Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Myślenice rozbrzmią muzyką z siedmiu stron świata

FLESZ - Wylatujesz na wakacje? To musisz wiedzieć

Trwająca pandemia, związany z nią reżim sanitarny, obostrzenia i zasady dotyczące np. kwarantanny, spowodowały, że niemożliwe było zaproszenie dużych zagranicznych zespołów tanecznych tak jak to miało miejsce podczas poprzednich edycji.

W ubiegłym roku Festiwal nie odbył się wcale, w tym roku postanowiono z niego nie rezygnować, ale dostosować jego formułę do warunków, jakie mamy. I tak w tym roku na Festiwalu będzie rządziła muzyka (hasłem tej edycji będzie „Muzyka z siedmiu stron świata”), a nie taniec.

Na egzotyczne zespoły taneczne musimy jeszcze zaczekać, ale to nie znaczy, że program ustępuje atrakcyjnością temu z lat poprzednich

– mówi Piotr Szewczyk, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu.

Za dobór zespołów odpowiedzialna była przede wszystkim Paulina Bisztyga, która jest szefową muzyczną festiwalu. Ta wokalistka i kompozytorka, rodzinnie związana z Myślenicami uważa, że to miasto ma ogromny potencjał festiwalowy, dlatego dobrą drogą jest stwarzanie możliwości do tego, aby ludzie z Krakowa przyjeżdżali do Myślenic, a nie na odwrót.

Jak nam powiedziała kluczem, według którego dobierane były zespoły była jakość.